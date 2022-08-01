ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ’NDE KERBELA ŞEHİTLERİ ANILDI

Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) ve Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi tarafından Muharrem ayı münasebetiyle Hazreti Hüseyin ve 72 yareni Çanakkale Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilen programla, Kerbela’da şehit edilişlerinin yıldönümünde anıldı.

Ülkemizin çeşitli şehirlerinden yaklaşık 2 bin ziyaretçi anma programı için Tarihi Alan’a geldi. Program kapsamında Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi. Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve CAFERİDER Başkanı Hasan Babur ile Ehl-i Beyt dostları tarafından şehitliklere karanfil bırakıldı.

Anma programına katılan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ziyaretçilere Tarihi Alan’a yönelik gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti. Program Namazgah Tabyası’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçılarından Neşe Demir’in okuduğu mersiyeler ile son buldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN