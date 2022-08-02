İlçe Müftüleri Toplantısı Bayramiç’te yapıldı

İl ve İlçe Müftülükleri arasında işbirliğini sağlamak, Başkanlıktan gelen talimatları görüşmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla her ay gerçekleştirilen İlçe Müftüleri toplantısı Bayramiç İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde yapıldı.

Çanakkale İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya Gelibolu İlçe Müftüsü Mustafa Turgut ve ilçe müftüleri katıldı. Haber: Ali GEZER