Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneğine Plaket Verildi

“Temiz Bolayırım” projesindeki çevre ve moloz temizliğinde özverili çalışmaları ayrıca Bolayır Sahil bölgesinde gerek mesai saatleri, gerek gecenin bir vakti, gerekse hafta sonu, resmi bayram tatili demeden 7/24 çalışmalarını özverili şekilde sürdüren Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği’ne plaket ödülü takdim edildi.

Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği açıklamalarında; “Yaz aylarında nüfusun yoğun olması sebebiyle yapılan hizmetlerde yetersizlikler ve olası sorunlar gelişmiş; özellikle çöp sorunu güncel hal almıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 15 adet konteyner Bolayır sahile geçen hafta konmuştur. Fakat ertesi gün sayı 10a düşmüştür. Dernek olarak anlam veremediğimiz bu ve çöplerin poşetsiz etrafa bırakılmasını kınıyor herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.”uyarılarına yer veririken,desteklerinden dolayı Gelibolu Köylere Hizmet Götürme Birliği’ndeki Mesut Çelik ve Önder Ser’e teşekkür ettiler ve çalışmalarında başarılar diledilerHaber: Seda LİMAN ZENGİN