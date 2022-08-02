FENERALTINDAKİ MAYIN İHBARI KORKUTTU

Feneraltı kayalıklar bölgesinde kıyıya çok yakın bir noktada mayın görüldüğü ihbarı güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İlçemizde denize dalan bir dalgıç top mermisi görünce, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar da geldi.Bölgede arama çalışması başlatıldı ve geniş güvenlik önlemleri alındı.

Top mermisi Çanakkale Eminiyet Müdürlüğü Bomba İmha Ekibine teslim edildi. Haber: Caner AKŞİT