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LAPSEKİ’DE PANAYIRA DAVETLİSİNİZ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Son zamanlarda ilçede düzenlenen etkinlikler ile adından sıkça söz ettiren Lapseki Belediyesi, şimdide panayır için kolları sıvadı. İlçede 17-21 Ağustos tarihleri arasında
5 gün boyunca panayır düzenlenecek.Lapseki Belediyesi tarafından, ilçede düzenlenecek panayır ile ilgili yapılan bilgilendirmede, “İlçemizde her yıl düzenlenen Geleneksel Lapseki Panayırı bu yıl 17-21 Ağustos tarihleri arasında 5 gün olarak gerçekleşecektir.
Geleneksel Lapseki Panayırı’nda tezgah açmak isteyen esnaflarımızın 13 Ağustos Cumartesi gününe kadar Lapseki Belediyesi zabıta bürosuna başvurmaları gerekmektedir.
17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Geleneksel Lapseki Panayırı’na tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri yer aldı.

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