LAPSEKİ’DE PANAYIRA DAVETLİSİNİZ

Son zamanlarda ilçede düzenlenen etkinlikler ile adından sıkça söz ettiren Lapseki Belediyesi, şimdide panayır için kolları sıvadı. İlçede 17-21 Ağustos tarihleri arasında

5 gün boyunca panayır düzenlenecek.Lapseki Belediyesi tarafından, ilçede düzenlenecek panayır ile ilgili yapılan bilgilendirmede, “İlçemizde her yıl düzenlenen Geleneksel Lapseki Panayırı bu yıl 17-21 Ağustos tarihleri arasında 5 gün olarak gerçekleşecektir.

Geleneksel Lapseki Panayırı’nda tezgah açmak isteyen esnaflarımızın 13 Ağustos Cumartesi gününe kadar Lapseki Belediyesi zabıta bürosuna başvurmaları gerekmektedir.

17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Geleneksel Lapseki Panayırı’na tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri yer aldı.