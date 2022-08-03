Son zamanlarda ilçede düzenlenen etkinlikler ile adından sıkça söz ettiren Lapseki Belediyesi, şimdide panayır için kolları sıvadı. İlçede 17-21 Ağustos tarihleri arasında
5 gün boyunca panayır düzenlenecek.Lapseki Belediyesi tarafından, ilçede düzenlenecek panayır ile ilgili yapılan bilgilendirmede, “İlçemizde her yıl düzenlenen Geleneksel Lapseki Panayırı bu yıl 17-21 Ağustos tarihleri arasında 5 gün olarak gerçekleşecektir.
Geleneksel Lapseki Panayırı’nda tezgah açmak isteyen esnaflarımızın 13 Ağustos Cumartesi gününe kadar Lapseki Belediyesi zabıta bürosuna başvurmaları gerekmektedir.
17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Geleneksel Lapseki Panayırı’na tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri yer aldı.
LAPSEKİ’DE PANAYIRA DAVETLİSİNİZ
Son zamanlarda ilçede düzenlenen etkinlikler ile adından sıkça söz ettiren Lapseki Belediyesi, şimdide panayır için kolları sıvadı. İlçede 17-21 Ağustos tarihleri arasında