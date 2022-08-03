HÂKİ GİYEN ADAMLAR 9 AĞUSTOS’TA GELİBOLUDA

Çanakkale Savaşları’nın bilinmeyen hikayelerini, bu anlamlı günde izleyecek olmamızın yanı sıra oyun geliri SMA Tip 1 hastası Merve Tekin’ e bağışlanacak.

Biletler: Gelibolu Sanat Merkezi, Dilek Parfümeri

Bilet ücreti: 40 TL

Not: Tüm dostlar sayfalarında paylaşarak ve çevresinde ki Tiyatro dostlarını yönlendirerek katkı sağlarsa çok memnun oluruz. Gelibolu hepimizindir. Sevgimiz de ortak, kentimiz de. Haber: Seda LİMAN ZENGİN