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HÂKİ GİYEN ADAMLAR 9 AĞUSTOS’TA GELİBOLUDA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Savaşları’nın bilinmeyen hikayelerini, bu anlamlı günde izleyecek olmamızın yanı sıra oyun geliri SMA Tip 1 hastası Merve Tekin’ e bağışlanacak.
Biletler: Gelibolu Sanat Merkezi, Dilek Parfümeri
Bilet ücreti: 40 TL
Not: Tüm dostlar sayfalarında paylaşarak ve çevresinde ki Tiyatro dostlarını yönlendirerek katkı sağlarsa çok memnun oluruz. Gelibolu hepimizindir. Sevgimiz de ortak, kentimiz de. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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