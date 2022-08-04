Haydi Gelibolu..!

SMA Tip1 hastası 3,5 yaşındaki Merve Tekin için omuz omuza vererek bir umut meşalesini hep beraber yakalım. Gelirleri kendisine bağışlanacak etkinliklere katılarak ve desteklerinizle minik Merve’yi hayata bağlayabilirsiniz.

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(Tüm operatörlerden 1 SMS 20 TL)

??ZİRAAT BANKASI- TR36 0001 0025 0752 6944 5550 07 Alıcı Ferdi TEKİN/ Açıklama: Merve