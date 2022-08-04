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Haydi Gelibolu..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

SMA Tip1 hastası 3,5 yaşındaki Merve Tekin için omuz omuza vererek bir umut meşalesini hep beraber yakalım. Gelirleri kendisine bağışlanacak etkinliklere katılarak ve desteklerinizle minik Merve’yi hayata bağlayabilirsiniz.
??MERVE Yaz 2809’a gönder
(Tüm operatörlerden 1 SMS 20 TL)
??ZİRAAT BANKASI- TR36 0001 0025 0752 6944 5550 07 Alıcı Ferdi TEKİN/ Açıklama: Merve

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