ÖZACAR EĞRİTAŞ’TA ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Eğritaş bölgesinde düzenleme ve yenileme projesi kapsamında sürdürülen çalışmaları teknik ekiplerle yerinde inceleyen Özacar “Yeni oluşturan tretuvarlarda ağaç dikiminin ardından taş döşeme çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Faaliyetlerimiz planlama doğrultusunda sürecek.” İfadelerine yer verdi

.Haber: Hilal GEZER