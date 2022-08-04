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KAYMAKAM BEKİR ABACI GELİBOLU BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret etti.
Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Müştak Özinal ve Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Bilal Meşe ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Müştak Özinal ve Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Bilal Meşe, nazik ziyaretinden dolayı Kaymakam Abacı’ya teşekkürlerini iletti.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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