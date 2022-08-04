İLÇEMİZDE UMUMA AÇIK İŞ HANLARINDA VE LOKANTALARDA TÜTÜN DENETİMİ YAPILDI

Kişileri tütün ve tütün malullerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından korumak amacıyla çıkartılan 4207 sayılı Kanun kapsamında Kaymakam Bekir Abacı, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yunus Tan ile birlikte İlçe merkezindeki umuma açık iş hanları ve lokantalarda tütün saha denetlemesi yaptı.

Denetleme esnasında Kaymakam Bekir Abacı; denetimlerin amacının işletmelere ceza yazmak olmadığını belirterek; “Amacımız kapalı alanlarda, özellikle kanunun yasak koyduğu alanlarda sigara içilmemesi sağlamak ve gençlerimizi sigaralı ortamlardan korumak. Gerçekleştirdiğimiz denetimlerle de konu hakkında işletme sahiplerinin dikkatlerini çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

Çocuklarımıza daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre, bir gelecek bırakmak için bu konuda herkese görev düştüğünü ifade eden Kaymakam Abacı; “Gençlerimizi tütün ürünlerinin zararlarından korumak adına, bu denetimlere sıklıkla devam edileceğiz ve 4207 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasında idare olarak hiçbir taviz gösterilmeyecektir” dedi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN