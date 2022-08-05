HAYDİ GELİBOLULULAR.!

3.5 YAŞINDAKİ GELİBOLULU SMA HASTASI MERVE TEKİN İÇİN ELELE , GÖNÜL GÖNÜLE…

SMA Tip 1 Hastası Gelibolulu Merve Tekin için sosyal yardım etkinliği düzenleniyor.

İlçemiz Çınaraltı Çay Bahçesi’nde(Çınaraltı Çay Bahçesi’nde, Çilehane karşısı ) düzenlenecek olan sosyal yardım etkinliği için vatandaşlardan destek bekleniyor.06 Ağustos Cumartesi saat :16:00’da yiyecek kermesi (Gelibolu Sivil Toplum Kuruluşları), saat:18:00’de Berke Onay Organizasyon(Tahta bacak yüz boyama sihirbazlık gösterisive çocuklar için eğlenceler düzenlenerek, saat 20:30 ‘da Sevgi Sezen Aktürk ve Türkülerden bir demet ile konser verilecektir.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN