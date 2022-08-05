TEKİN AİLESİ ÖZACAR’I ZİYARET ETTİ

SMA Tip1 hastası 3,5 yaşındaki Merve Tekin ve ailesi Başkan Özacar’ın misafiri oldu. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikler ile kampanyasına katılıp bağış ve desteklerinizle minik yavrumuzu hayata bağlayabilirsiniz.

?? MERVE Yaz 2809’a gönder (Tüm operatörlerden 1 SMS 20 TL) ZİRAAT BANKASI- TR36 0001 0025 0752 6944 5550 07 Alıcı Ferdi TEKİN/ Açıklama: Merve

Haber: Hilal GEZER