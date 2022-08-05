CHP KADIN KOLLARIGENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE MYK ÜYESİ HÜRMÜZ AVCI’DAN GELİBOLU’YA ZİYARET

Chp Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Kadın Kolları MYK üyesi Hürmüz Avcı ,İl başkanı Sibel Erol ve yönetimi ilçe başkanı İsmail Parlak’ı makamında ziyaret etti.

Türkiye’nin gündemine dair karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Karşılıklı Seçim stratejileri paylaşıldı.Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hürmüz Avcı ,İl başkanı Sibel Erol ve yönetimi ilçemizde önce ilçe Başkanlığını ziyaret etti.Daha sonra Aile Destek Sigortası tanıtımı için saha çalışması yapmak üzere Gelibolu kadın kolu yönetimi ile birlikte Camikebir mahallesi gölcük sokaktakin sorunlarını dinleyen kadın kolları ekibi gördüğü ilgiden memnun bir şekilde ilçemizden ayrıldı.Haber: Merve TUZCIOĞLU