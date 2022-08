GELECEK PARTİSİ GENEL MERKEZİ’NDEN İLÇEMİZE ZİYARET

Gelecek Partisi Genel Merkezi 5 Ağustos Cuma günü ilçemizi ziyaret ettiler.Gelecek Partisi Genel Merkezi’nin ziyaretleri STK ‘lara ziyaret ile başladı.Başkan Özacar’a ziyaret ve Alevi Derneği, Sanayi Sitesi Başkanlığının ziyaretinin ardından Halk Bahçesinde konuşma gerçekleştirdiler.

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman’ın halk bahçesindeki konuşmasında doğru , yalansız yanlışsız siyaset yapma konusuna değindi.

TARIMAN “ BİZ ÖZGÜR, YALANSIZ,SAMİMİ SİYASET YAPMAK İSTİYORUZ”

; “Ben bu göreve getirildiğimde bu görevi yapamayacağım konusunda, zorluklarla karşılaşacağım sürekli dile getirilmişti fakat ben inandım, güvendiğim doğrultuda bu siyasi partide çok iyi yerlere geleceğimize dair görevimi icra etmeye başladım.

Kucaklayıcı, kapsayıcı olacağımız, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu olacağımız bir demokrasi hedefiyle yola çıktık şuandaki iktidar bu ülkeyi kutuplaştırarak yönetmeye çalışıyor.Bir yandan beka diyerek halkımızı kandırmaya çalışıyor.

Şu an burda altılı masada hep birlikte hareket etmekte olduğumuz ve bu altılı masada İlçe Başkanlarımızla beraber, Gelibolu’da çok güçlü ve kuvvetli olarak, bir arada el ele bu görevi devam ettirmekteyiz .Biz Gelibolu’da var olduğumuzu, var oldukça bu çirkin yönetimi, bu pahalılığı, bu gidişatı, bu kaba konuşmalara karşı burada var olduğumuzu, düzgün, temiz, refah bir siyaset yapmak için hep birlikte bir araya geldik.

Biz eskiden olduğu gibi Gelibolu’da siyasi hayatımızda temiz, mesafeli, özgür bir siyaset yapıyorduk fakat 20 yıldır biz siyasetin ahlaksızlığını, biz siyasetin yalan olduğunu, biz siyasetin insanları kandıran bir siyaset olduğunu yaşayarak gördük .Biz artık özgür bir siyaset yapmak istiyoruz. Biz artık iç içe samimi, dürüstçe siyaset yapmak istiyoruz. Biz bu gidişata artık dur demek istiyoruz. Bu yüzden altılı masalı ilçe başkanlarımızla beraber her yerde her koşulda kimse inanmasa dahi biz bu davaya inandık, biz bu masaya inandık ve bu masanın dürüstlüğü, samimiyeti genel başkanlarımızın da ortak kararıyla Gelibolu’da var olduk var olmaya devam edeceğiz. Bizi bu yoldan hiç kimse vazgeçiremeyecek, vazgeçmeyeceğiz de biz diğer İlçe Başkanlarımız gibi yalan konuşmayacağız, kimsenin kafasını bulandırmayacağız. Kimseye iftira atmayacağız, Sayın Ak Parti Milletvekilinin dediği gibi Ramazan Bayramında biz doğalgazı 6 ay sonra evinize getireceğiz deyip te sadece 3 ayda boruları getirip, kimsenin görmediği saklamaycağız. Biz şeffaf, samimi, dürüst siyaset yapmak için yola çıktık.

Bu soru bana çok sorulduğu için bunu da cevaplamak istiyorum Ak Parti’nin Bülent Turan’ın söylediği gibi 6 ayda gelecek bir doğalgaz değildir. Hiç kimseyi, hiç kimse kandırmasın, hiç kimse kimsenin kafasını bulandırmasın. Bu doğalgazın ne şekilde geleceğini gerçekten dürüstçe, samimice öğrenmek isteyen varsa, meclisin yapmış olduğu toplantılar vardır. You tube dan bunları seyrederek işin gerçeğini ve doğrusunu öğrenebilirsiniz. Bize inanın güvenin bu kirli siyaset gidecek, millet ittifakı gelecek.” diyerek sözlerini tamamladı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Vahap Özsüer konuşmasında• “Bu Gelibolu’ya dördüncü gelişimiz, vatandaşlarımız tarafındanhpş karşılandık, güzel karşılandık ama tabi insanlar dertli, insanlar sıkıntılı kime dokunsak hükümetten dert yanıyor bir an önce sandığın önüne gelip sandıkta gerekeni yapacaklarından bahsediyorlar bende çok fazla siyaset yapmayacağım değerli Genel Başkan Yardımcılarımız burada, eski vekil, eski vali, siyasette bizden çok çok üstün olan değerli genel başkan yardımcıları değerli büyüklerimiz var bende sözü Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Pulcu’ya(aynı zamanda parti içi eğitim başkanı)katıldığınız için herkese teşekkür ediyorum diyerek sözü Genel Başkan Yardımcısı Pulcu’ya verdi.

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI PULCU DAVUTOĞLU’NUN 15 SAYFALIK MANİFESTOSUNU HATIRLATTI

Pulcu konuşmasına kendisini tanıtarak başladı.13 Mart seçimlerini kaybettikten sonra Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun İktidar partisinin nelerini yanlış buluyoruz ismi altında 15 sayfalık manifesto hazırlandı. O metinde İktidar Partisinin yanlışları hakkında ne yazıyorsa ise bunlar iktidar parti temsilcilerinin , yöneticilerinin bire bir söyledikleri metinlerdir.

Ahmet Davutoğlu son TBMM meclisi basın toplantısında dedi ki; “Ben şikayetlerimi, iyi gitmeyen işleri neyin nasıl yapılması gerektiğini en yüksek makama hem yazılı hem sözlü bildirmekten hiç bir zaman çekinmedim ama görüyorum ki uyarılarımın , ikazlarımızın hiç bir zaman hiç bir işe yaramayacağı kanaatindeyim eğer bu kanaatim kesinleşirse bu kanaatlerimi aziz milletimle paylaşacağım dedi ve 13 Mart’tan sonra kamuoyunun manifestosunda dediği metni sayın başkanım bu şekilde yayınladı. Bu metin yayınlandıktan sonra iktidar partisinden bir tek yetkili şu madde doğru değil demedi. Şurada yalan söylüyorsunuz diyemedi. Burada haksız geliyorsunuz diyemedi. Ne yaptılar kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiler kendi genel başkanlarını.

Arkadaşlar Dünya Tarihinde kendi genel başkanlarını kesin ihraç istemiyle disipline sevk eden tek parti olma bünyesinde mevcut iktidar partisi taşımaktadır. O zaman eski başbakan kürsiye çıktı dedi ki ben kendi başbakanlarını ihraç etme utancında arkadaşlarımı ayrı kılmak için iktidar partisinden ayrılıyorum dedi. Arkadaşları ve ben de dahil olmak üzere o partiden ayrıldık. Gelecek Partisini kurduk.

Kamuoyu her zaman şunu bekliyor, öz eleştiri yapın, öz eleştri yapmadan dediklerinize inanmayacağız eğer öz eleştri yapmazsanız dediklerinizin kıymet ardiyesi yok. Ben Mehmet Ali Pulcu olarak, üç sene Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili olarak kendi özeleştrimi şöyle yapayım; Bu süreçte sesimizi yükselttik, sesimizi çıkarttık fakat 15 Temmuz’un ağır şartları altında bunu kamuoyuna paylaşmaktan biraz çekinmiştik. Devlet adına. 15 Temmuz unutulduğu için arkadaşlar insan hafızası unutmak ile mağlüldür. diye bir bilgi var. Ahmet Bey’de çok ciddi kriz olmasın diye değerli teşriflerini kamuoyunla değil, yazılı yapmayı, yüz yüze görüşme yapmayı tercih etmiş idi. Neden öyle yaptı.? , bu doğru değil diyebilirsiniz, haklısınız yalnız şunu iyi bilmenizi isterim ben 15 Temmuz gecesini gece saat 12:00’den sabah saat 5:00 a kadar köprüde geçirmiş bir milletvekiliyim. Yanımda , çevremde 7 arkadaş bulundu. Ölüp ölmediklerini bilmiyorum. Yalnız onları motosikletli arkadaşların taşıdığını görmüş bulundum dolayısıyla zor günlerdi. Bu sıkıntılı süreçte şikayetlerimizi kamuoyunda açıkca değil, mümkün olduğu kadar yetkililerle bire bir görüşme yapmayı tercih ettiğimizi ifade edeyim dolayısıyla sokakta konuşmadığınızdan böyle bir hakkınız yok diyorlar. Bu doğru değil arkadaşlar. Bir gün siyasi tarih yazıldığı zaman kimin nasıl , neye nasıl itiraz ettiği bu konu açık seçik görülecektir. Bir bilgi vereyim şuanda içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi denilen ve işlemediğini hepimizin gördüğü sisteme biz evet oyu verdik. Bu konuda da mesuliyetimizi kabul ediyoruz ancak evet oyu vermeden önce yapılan bir toplantıda bir milletvekili arkadaşımız çıkarak, bu yapılan hükümet değişikliği yanlıştır, ülkeyi iyi bir yere götürmez, buradan otoriterleşmekten başka bir nüfus çıkmaz. Millete bizim tam güçlendirilmiş parlamenterler sistemi teklifimiz var, parlamento çatısı altındaki bütün partiler 12 Eylül anayasasının tamamının değiştirme sözünü verdiğinizi biliyor dolayısıyla çok daha uygun bir sisteme geçebiliriz. Bu hatayı yapmayalım diye Ahmet Davutoğlu’ndan sonraki başbakana karşı direkt söylemişler. Alınan cevabı size söylüyorum.” Bu bir mutabakat metnidir. Virgülüne bile dokunamayız.Bunu o salonda olan Çanakkale vekili olan , iktidar partisi vekili olan çok iyi bilir, bu cevabı aldık halbuki mualif milletvekillerine Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi tasarısı çıktığı zaman bunun müzakere edileceği, itirazların dinleneceği ve gerekli revizyonların yapılacağı sözü verilerek bizden söz alınmış idi fakat o gün duydumuz cevap, virgülüne bile dokunamayacağımız bir metin olduğu cevabı verildi. En yetkili kimse tarafından Türkiye’nin Başbakanı tarafından.” diyerek açıklamalarına son verdi. Gelecek Partisi toplantısına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Pulcu, İl Başkanı Vahap Özsüer, İlçe Başkanı Aysun Tarıman , CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Saadet Partisi İlçe Başkanı Muhammed Erer, patililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN