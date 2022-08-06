GELİBOLU MERVE BEBEK İÇİN YÜREK YÜREĞE

Gelibolu Merve Bebek için yürek yüreğe.

İlçemizdeki ve bölgemizdeki dernekler, belediyeler tüm kurum ve kuruluşlar, vatandaşlar Merve Bebek için gönül bağı oluşturdu ve destek olmaya da devam ediyorlar.

İlçemizde çeşitli etkinlikler düzenlenerek Merve Bebeğe destek verilmeye , onu hayata bağlamaya çalışan vatandaşlar ilçemiz Hızır kaya mevkiinde kermes ve çeşitli etkinlikler düzenlediler.

SMA Tip1 hastası 3,5 yaşındaki Merve bebek için Feneraltı Hızır kaya mevkinde düzenlenen kermes etkinliğine büyük ilgi vardı. Kermese Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete ve vatandaşlar katıldı.

Sizlerde bağış ve desteklerinizle minik yavrumuzu hayata bağlayabilirsiniz.

MERVE Yaz 2809’a gönder (Tüm operatörlerden 1 SMS 20 TL)

ZİRAAT BANKASI- TR36 0001 0025 0752 6944 5550 07 Alıcı Ferdi TEKİN/ Açıklama: Merve

Ayrıca yine 9 Ağustos Salı günü Merve Bebek için ilçemiz Çınar Altı’nda saat:20:00’de çocuk oyunu olacak. Haber: Hilal GEZER