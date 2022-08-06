İlçemize bağlı Güneyli Köyü’nde yaşamını fırıncı olarak sürdüren Mustafa Doğru fırının tadilatta olmasından dolayı evine taşıyarak hem mesleğini sürdürüyor hem de ücretsiz olarak cemiyeti olan vatandaşlara baklava , börek vs. lezzetleri fırında hazırlayarak destek oluyor.
Yardımsever Mustafa Amca 70 yaşında 2 kız 2 erkek çocuk sahibi ve 7 tane torunu var. Güneyli Köyü Halkı O’nu yardımsever fırıncı olarak görerek
, cemiyetlerinde ücretsiz olarak fırınını kullanabiliyorlar.
Fırın ustası Mustafa Doğru (70) şimdilerde işini çıraklarına bıraktı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Fırınını Tadilat Dolayısıyla Evine Taşıyan Mustafa Amca Cemiyet Sahiplerine de Yardımcı Oluyor
İlçemize bağlı Güneyli Köyü’nde yaşamını fırıncı olarak sürdüren Mustafa Doğru fırının tadilatta olmasından dolayı evine taşıyarak hem mesleğini sürdürüyor hem de ücretsiz olarak cemiyeti olan vatandaşlara baklava , börek vs. lezzetleri fırında hazırlayarak destek oluyor.