GÜNCEL HABERLER 

Fırınını Tadilat Dolayısıyla Evine Taşıyan Mustafa Amca Cemiyet Sahiplerine de Yardımcı Oluyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Güneyli Köyü’nde yaşamını fırıncı olarak sürdüren Mustafa Doğru fırının tadilatta olmasından dolayı evine taşıyarak hem mesleğini sürdürüyor hem de ücretsiz olarak cemiyeti olan vatandaşlara baklava , börek vs. lezzetleri fırında hazırlayarak destek oluyor.
Yardımsever Mustafa Amca 70 yaşında 2 kız 2 erkek çocuk sahibi ve 7 tane torunu var. Güneyli Köyü Halkı O’nu yardımsever fırıncı olarak görerek
, cemiyetlerinde ücretsiz olarak fırınını kullanabiliyorlar.
Fırın ustası Mustafa Doğru (70) şimdilerde işini çıraklarına bıraktı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Öğrencileri Yerli Malı Haftasını Kutladı

buyukzafer 0

ÖZACAR’DAN ANNELER GÜNÜ ZİYARETLERİ

buyukzafer 0

Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.