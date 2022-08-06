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ELİF ÇOK SEVDİĞİ SÜTLÜCE KÖYÜ’NDEN VAZGEÇMEDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Elif Selci, ilçemizin Sütlüce Köyü’nde doğdu. Hayvanlar en büyük tutkusuydu. Hem veterinerlik okudu hem tarlaya koştu. Sosyal medyada fenomen, yaşıtlarına ise örnek oldu.Başarı ve azim dolu haberin adresi Çanakkale’ydi.
Elif Selci (19), ilçemize bağlı Sütlüce Köyü’nde dünyaya geldi. Bir yandan ailesiyle hayvanların bakımını yaptı bir yandan okula gitti. Liseyi ikincilikle bitirdi.
25 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİ
2. sınıfı bitiren Elif, koyun otlattığı, traktörle tarla sürdüğü ve hasat yaptığı anları sosyal medyadan paylaşarak fenomen haline geldi. 25 binden fazla kişinin takip ettiği Elif Selci, “Puanım başka üniversitelerde farklı bölümlere de yetiyordu. Ancak ben köyümden ve çiftliğimizden ayrılmak istemedim. Derslerim çok iyi ve buradan mezun olup kendi çiftliğimin veterineri olacağım. Paylaşımları görenler bana “Keşke bende senin gibi olabilsem” gibi mesajlar atıyor” dedi.
Haber: Merve TUZCIOĞLU

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