GELİBOLU MARATONU KATILIMCILARINI BEKLİYOR

26 Eylül’de gerçekleşecek olan Gelibolu Maratonu, katılımcıların kayıtlarını almaya devam ediyor.

Bu yıl Turset Proje Yönetimi’nin organizasyonluğunda düzenlenecek olan Gelibolu Maratonu; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleşiyor.

Gelibolu Maratonu’nun; 26 Eylül 2021 Pazar günü, Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, 5K,10K, 21K (yarı-maraton), 42K(Maraton) parkurlarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Haber: Merve TUZCIOĞLU