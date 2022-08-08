EVREŞE BELEDİYESİ’NDE ÇALIŞANLARINA REKOR ZAM VERİLDİ

Asgari ücretin artmasından sonra Evreşe Belediyesi’nde eski asgari ücretin üzerine yüzde 75 ‘e varan zamlar yapıldı.

Asgari ücretle çalışanların maaşları da son zamlardan etkilenince Başkan Kamil Soayuak çalışanların maaşlarını rekor zamlar yaparak, en düşük işçi maaşını 9 binlira ya eşitledi.

Belediye Hizmet – İş Sendikasıyla Anlaşma yenileyen Başkan Soyuak işçi temsilcilerinin tekliflerini hiç tartışmadan yüzde 75 lik bir rekor zamla “EVET!” dedi.

Yapılan anlaşma sonucuna göre kadrosuzların bile en küçüğünün maaşı 9 bin lirayı buldu.

Memurlarla anlaşan başkan Kamil Soyuak aynı işçilerde olduğu gibi yüzde 75 lik zam oranını memurlarına da uygulayınca onların maaşları da 10 bin ile 15 bin TL arasında yükseldi.

Anlaşma sonunda Başkan Ali Kamil Soyuak’a teşekkür eden, işçi ve memurlar;

“Bizi enflasyona ezdirmeyen Başkanımız Soyuak’a teşekkür ediyoruz”dediler.