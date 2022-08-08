Evreşe ‘de üçüncü dönem Belediye Başkanlığı yapan Gelibolulu Ali Kamil Soyuak akıl almaz işler başarıyor.

Tüm Gelibolu merkez ve köyleri 150 liranın altında buğdaylarını ve arpalarını biçtiremezken, Soyuak’ın yapmış olduğu çalışma sonucu çiftçinin ürününü 80 liraya biçildikten sonra şimdi de kıymanın kilosu 2 gündür 80 liraya satılıyor.Belediye Başkanı Soyuak’ın 19 Ağustos günü açılışını yapacağı 10 büyük projesinin sonuna gelindi.

Evreşe’de hem vatandaşların hem de çevre köy ve komşu ilçelerin rahatlıkla gelebileceği bir muhteşem restaurant hizmete girerek, çalışmaya başladı.Bu restaurantın hemen yanı başında dana kıymanın kilosu 80 TL ‘den satılıyor.İki gündür Gelibolu’dan da birçok kişinin de giderek Evreşe’den kıyma satın aldığı haberleri üzerine yaptığımız bir araçtırmada bir araya gelen dokuz emekli vatandaşımız bir arkadaşlarının otomobiline benzin koyarak Evreşe’ye kıyma almaya giderek ucuz kıymanın piyasadaki kıymalardan farksız olduğunu ve çok ta memnun olduklarını anlatıyorlar.

Vatandaşlar da, “ Yahu Evreşe’de neler oluyor.? Ekmek 2 lira, kıyma 80 lira, restaurantta 1 tabak köfte 20 lira Başkan çıldırmış mı..?” diyerek şaşkınlıklarını ifade ediyorlar.Önümüzdeki 19 Ağustos günü açılışları yapılacak birçok Sosyal Tesis’in tamamen halkın kullanımına yönelik olarak açılacağı, dışarıdan gelenlerin de Evreşe’de istedikleri gibi ucuzlukla tanışabilecekleri hizmetlerden yararlanabileceği açıklandı.

Bu konuda geniş bilgiyi önümüzdeki Perşembe günkü gazetemizde arkadaşlarımız hazırlayıp, verecekler. Haber Merkezi