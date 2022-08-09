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GELİBOLU AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI AŞURE DAĞITTI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti Gelibolu İlçe Başkanlığı Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte çarşı meydanında vatandaşlara Aşure ikramında bulundu.Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı sosyal medyada yaptığı paylaşımda; “Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü’nün ve Muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, Şehadetinin sene-i devriyesinde, şehitlerin efendisi Peygamber Efendimiz’in torunu Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum.” İfadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER

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