GELİBOLU AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI AŞURE DAĞITTI

Ak Parti Gelibolu İlçe Başkanlığı Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte çarşı meydanında vatandaşlara Aşure ikramında bulundu.Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı sosyal medyada yaptığı paylaşımda; “Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü’nün ve Muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, Şehadetinin sene-i devriyesinde, şehitlerin efendisi Peygamber Efendimiz’in torunu Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum.” İfadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER