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BAZI MUHTARLARIN BELEDİYELİK OLMA HIRSI KÖYLERİ BU HALE GETİRDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Üç beş oy ile iki ,üç muhtarın ısrarla isteği üzerine bazı köylerin belediye mücavir alanından çıkarılarak, Kaymakamlık Hizmet Götürme Birliği’ne devredilmesinin yanlış olduğunu yazdığımızda ;
“ Daha iyi olacak!” diyenler acaba bu bitmek tükenmek bilmeyen manzaralar karşısında ne düşünüyorlar.?
Eskiden kışın haftada iki kez, yazın üç kez temizlenen sahil köyleri konteynerleri şimdi yazları bile ancak haftada bir zor temizleniyor.
Köylerin temizliğinden sorumlu olan Köylere Hizmet Götürme’nin başkanı sayın Kaymakam Bey bu işe nasıl bir mazeret getirecek acaba.?
Yazın, yazlıkların bulunduğu köylerin nüfusları beş on kat artarken çevre temizliği de haliyle sınıfta kalıyor..
Sayın Kaymakam Bey, lütfen geldiğinizden bugüne bitmeyen ziyaretlerinizden biraz zaman ayırarak çevrenizin de temizliğine önem verirseniz halkınız daha çok mutlu olacaktır..
Her gün bizim büromuza gelen bu fotoğraflardan ve ihbarlardan biz bıktık.Peki ya siz..? Haber Merkezi

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