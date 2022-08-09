EVREŞE’DEKİ UCUZ KIYMAYA HÜCUM ÜZERİNE BELDEDE İKAMET ŞARTI GETİRİLDİ

Evreşe Belediyesi’nin üç gündür kıymayı 80 TLden satışa çıkarması üzerine çevre yazlıklardan ve Gelibolu’dan da gelenler olunca belediye Evreşe’de ikamet edenlere hizmet amacıyla bu işin yapıldığını söyleyerek; pekala bunu Gelibolu ve Kavakköy Belediyelerinin de yapabileceğine dikkat çekerek,

“ Bizim amacımız Evreşe’de yaşayan tüm vatandaşlarımıza ucuz et yedirmektir.Bu amaçla bunu düzenledik ve teşkilatımızı kurduk fakat yoğun ilgi üzerine, Evreşe’de oturan ve Belediye ye vergi , su borcu bulunmayan her haneye bir digital kart vererek 30 günde yani 1 ayda 3 kez ayrı günlerde birer kilo kıyma almalarını sağlamayı amaçladık.

Gelibolu’da ve diğer köylerde ikamet eden hiç kimseye maalesef vermiyoruz, hizmetimiz Evreşe’de yaşayan ve hangi siyasi partiye mensup olursa olsun tüm insanlarımıza ayırmadan, kayırmadan devam ediyor ve de yıllarca da devam edecektir.”açıklaması geldi. Haber Merkezi