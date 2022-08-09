CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanisma Derneği’ne ziyarette bulundu. CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Deligöz; “Alevi vatandaşlarımızın muharrem ayını kutlamak ve cem evlerine açılan saldırıları kınamak amacı ile Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanisma Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştirdik.Dernekte bulunan vatandaşlarımızla siyasette gündeme dair konularda fikir alışverişinde bulunduk.Dernek başkanı Aynur Demirkaya’ ya yaptığı güzel ev sahipliği için teşekkürlerimizi bildirdik.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Merve TUZCIOĞLU
CHP İLÇE KADIN KOLU BAŞKANI YETER DELİGÖZ’DEN GELİBOLU CEMEVİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NE ZİYARET
CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanisma Derneği’ne ziyarette bulundu. CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Deligöz; “Alevi vatandaşlarımızın muharrem ayını kutlamak ve cem evlerine açılan saldırıları kınamak amacı ile Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanisma Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştirdik.Dernekte bulunan vatandaşlarımızla siyasette gündeme dair konularda fikir alışverişinde bulunduk.Dernek başkanı Aynur Demirkaya’ ya yaptığı güzel ev sahipliği için teşekkürlerimizi bildirdik.”ifadelerine yer verdi.