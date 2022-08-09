İKİ GÜNDE İKİ KAZA

Önceki gün iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği 3 kişinin ağır yaralandığı Kavakköy Kavşağı’nda dün gazetemiz basılacağı sırada aldığımız haberle bir şok daha yaşadık.Bir tır ile bir otomobilin çarpışması sonucu iki kişi otobilde sıkışarak, ağır yaralandılar.Yıllardır yazıyoruz Güneyli, Bolayır, Kavak kavşaklarına ışık koyulsun diye ama maalesef zorla yayınlarımız üzerine Güneyli ve Bolayır’a koyulmasına rağmen üstelik komşu ilçemiz Şarköy’ün de kavşağı olan Kavak kavşağına hala ışık koyulmadı.

Hani zengin devlet. Hani vatandaşın canına önem veren devlet. Her yıl kaza rekorları kıran bu kavşaklar maalesef ilgililerin de yetkililerin de dikkatini hiç çekmiyor. Haber: Recep YÜZÜAk