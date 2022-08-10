2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Gelibolu Halk Eğitim Merkezi tarafından 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında açılacak kurs programlarında ihtiyaç dâhilinde görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri 01 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında, “e-Yaygın sistemi-Başvurular / Usta Öğretici Başvurusu” ekranı üzerinden yapılacaktır. Birden fazla alanda başvuru yapmak isteyen adaylar, her alan için ayrı ayrı başvuru yapacaklardır. Başvuru onayı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturacağı komisyon tarafından yapılacak olup, Ek-2 Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler görevlendirme sırasında Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne ibraz edilecektir.

İLAN

GELİBOLU HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARINDAYAPILACAK İŞLEMLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

2022-2023Eğitim Öğretim Yılında kurumumuzda Usta Öğretici (Ücretli-Uzman vb.) olarak görevlendirilecek eğiticilerin başvuruları elektronik ortamda 1 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

https://e-yaygin.meb.gov.tr internet adresinde bulunan sisteme e-devlet şifresi ile giriş yapılarak aşağıdaki listede bulunan evraklar yüklenecek. Asılları ve birer fotokopisi mavi plastik dosya içerisinde müdürlüğümüze teslim edilecek. Fotokopiler asıllara bakılarak tasdik edildikten sonra asıllar iade edilecektir.

SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER :

1- Mezuniyet Belgesi (Diploma yada öğrenim durumunu gösterir onaylı bir belge) (Zorunlu)

2- Pedagojik Formasyon Belgesi yada Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi (Zorunlu-Eğitim Fak. Mezunları hariç)

3- Ustalık Belgesi (Varsa-MEB Onaylı)

4- 4.Seviye Kurs Bitirme Belgesi (Varsa-MEB Onaylı)

5- 4.Seviye ve üzeri Mesleki Yeterlilik Belgesi (Varsa-MYK Onaylı) (Zorunlu)

6- İş Deneyimi gösteren belge (SGK dökümü – İş Yeri Unvan Listeli)

7- Usta Öğreticilik Belgesi (Varsa-MEB Onaylı)

8- Antrenörlük Belgesi (Varsa- Vize ve Eğitim Onay belgesi ile birlikte)

9- İcazet Belgesi (Varsa-Diyanet Onaylı)

10- -MEB Onaylı)

11- Başarı Belgesi (Varsa-Kaymakamlık, Valilik yada MEB Bakanlık Onaylı)

Dosyaya ayrıca;

1- Başvuru dilekçesi,

2- Askerlik durum belgesi (Erkekler),

3- Resmi kurumlarda çalışanlar çalıştıkları kurumlardan alacakları “Görev almalarında sakınca yoktur” yazısı,

4- Sağlık raporu,

5- İlk defa başvuranlar 1 adet fotoğraf,

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

7- Adli Sicil Kaydı (Resmi görevi olanlar hariç)

8- Branş ile ilgili varsa diğer belgeler.