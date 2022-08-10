HAKİ GİYEN ADAMLAR MERVE BEBEK İÇİN SAHNE ALDI

SMA Tip1 hastası 3,5 yaşındaki Merve bebek yararına düzenlenen, İskender Kardaşlar’ın yazıp sahnelediği Çanakkale Muharebelerini ve zaferin gerçek kahramanlarını, anılarından yola çıkarak anlatan “Haki Giyen Adamlar” tiyatro oyununa, Belediye Başkanı Mustafa Özacar eşi Birhan Özacar ile birlikte katıldı.Sizlerde bağış ve desteklerinizle minik yavrumuzu hayata bağlayabilirsiniz.

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