Özacar Anafartalar Zaferi’nin 107. yıldönümünde anma mesajı yayınladı.Özacar mesajında; “İtilaf Devletlerinin umutlarının yok edildiği Anafartalar Zaferi’nin 107’inci yıldönümünde; Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz”ifadelerine yer verdi.
Haber: Caner AKŞİT
ÖZACAR’DAN ANAFARTALAR ZAFERİ’NİN 107. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
Özacar Anafartalar Zaferi’nin 107. yıldönümünde anma mesajı yayınladı.Özacar mesajında; “İtilaf Devletlerinin umutlarının yok edildiği Anafartalar Zaferi’nin 107’inci yıldönümünde; Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz”ifadelerine yer verdi.