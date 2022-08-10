GÜNCEL HABERLER 

ÖZACAR’DAN ANAFARTALAR ZAFERİ’NİN 107. YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Anafartalar Zaferi’nin 107. yıldönümünde anma mesajı yayınladı.Özacar mesajında; “İtilaf Devletlerinin umutlarının yok edildiği Anafartalar Zaferi’nin 107’inci yıldönümünde; Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz”ifadelerine yer verdi.
Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

TURAN AK PARTİ ÇANAKKALE İL TEŞKİLATLARIYLA VİDEOKONFERANS YÖNTEMİYLE BİR ARAYA GELDİ

buyukzafer 0

Özacar Ölümünün 97.Yılında Zübeyde Hanım’ı Andı

buyukzafer 0

Sabiha Öğretmen sevenlerini üzdü

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.