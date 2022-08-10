ANAFARTALAR ZAFERİ’MİZİN 107. YILI KUTLU OLSUN GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMEYENLERİN EŞSİZ ZAFERİDİR ANAFARTALAR…

Ak Parti Grupbaşkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Anafartalar Zaferi’nin 107. yılında mesaj yayınladı. Turan mesajında; “Her anı milletimizin büyük kahramanlıklarına sahne olmuş Çanakkale Savaşları, hem denizden hem de karadan verilen mücadeleyle tarihe geçen bir destana dönüşmüştür. Bu savaşın dönüm noktalarından biri de tarihimizin en büyük süngü savaşlarından olan Anafartalar Zaferi’dir. Milletimiz istiklali ve istikbali uğruna, neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

107 yıl önce bu kadim topraklarda oluşan ruh, bugün bile bizlere istikamet çiziyor. Bu bilinçle aziz şehitlerimizin ve kahraman ecdadımızın emaneti bu topraklar için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.

Bu duygularla Anafartalar Zaferi’mizin 107. yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bu toprakları vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle ve saygıyla yad ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.