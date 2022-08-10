10 AĞUSTOS ANAFARTALAR ZAFERİ ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Conkbayırı’nda gerçekleştirilen 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin 107. yıl dönümünü anma töreni, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar ÇAM, Çanakkale Valisi İlhami AKTAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan ECEVİT, Avustralya adına Avustralya Kraliyet Donanması Askeri Ateşesi Albay Benjamin Esler ve Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.Şehitlerimiz anısına, saygı duruşu eşliğinde saygı atışı yapıldı ve Türk bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Personel Teğmen Tayfun TAŞ yaptı. Protokol konuşmalarını, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanı Sayın İsmail Kaşdemir ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Serdar Çam gerçekleştirdi.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir konuşmasında “Bugün burada, Çanakkale Muharebeleri’nin son safhası olan Ağustos Muharebelerinin sonuçlanmasında büyük bir öneme sahip olan Anafartalar Zaferi’nin 107. yılını kutlamak ve muharebelere şahitlik eden tüm neferlerimizi yad etmek için toplanmış bulunuyoruz. İstiklal Savaşı’nda elde edilen zaferin adeta bir ön sözü ve başlangıcı olan Çanakkale Muharebeleri, milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden biri olmakla birlikte Türk milletinin bağımsızlık yolunda fedakârlığının ve inancı uğruna şehadet kararlılığının kanıtıdır. Çanakkale ruhunun tüm vatan sınırlarımızda daima yaşaması ve yaşatılması temennisiyle sözlerime son veriyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere burada şehadet mertebesi ile şereflenen ecdadımızı ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.” İfadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ise; “Bugün 107.yılı vesilesiyle anmasını gerçekleştirdiğimiz Conkbayırı Zaferi’nde canlarını vatan toprağına veren tüm Mehmetçiklerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Önce Boğaz’dan sonra karadan olmak üzere iki büyük harekât ile Gelibolu Yarımadası’nı geçmeyi hedefleyen birleşik güçler karşılarında, bünyesinde daha sonra cereyan edecek olan Kurtuluş Harbi’nin nüvesini de taşıyan Türk milletinin sarsılmaz vatan ülküsünü bulmuşlardır. 19 Şubat 1915’te başlayan taarruzlar 9 Ocak 1916’da son bulacak ve Çanakkale Cephesi Türk’ün zaferi ile kapanacaktır. Bu süreçte eşzamanlı olarak pek çok muharebe mevziisinde silsile halinde fasılasız gerçekleşen muharebeler, vatan müdafaasını en yüksek mefkûre olarak addeden komutanlarımız ve neferlerimiz marifetiyle etkisiz kılınacaktır. Yakup Kadri’nin dediği gibi ‘Türk tarihinin yarısı şehnâme, yarısı da şühedanâmedir’ Arıburnu, Seddülbahir, Kanlısırt, Bombasırtı, Anafartalar, Conkbayırı gibi mevzileri ile tarihimizin en büyük şühedanâme örneği olan Çanakkale’de şehitlerimizin makamları yüksek, ruhları şâd olsun. Zaferimiz daim olsun.” şeklinde konuştu.

Anafartalar Zaferi Şeref Defteri imzalandıktan sonra tören, Küçükanafarta köyünde gerçekleşen Mevlid-i Şerif programı ve yemek ikramı ile son buldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen törene Çanakkale protokolü ile gazilerimiz ve vatandaşlar katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN