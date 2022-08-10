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REMZİ TÜRKEL VEFAT

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu 2. Kolordu K.lığında görevli Özgür TÜRKEL’in Babası Remzi TÜRKEL 9 Ağustos Salı günü Bolayır’da geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle vefat etmiştir.
Cenazesi 10 Ağustos Çarşamba öğle namazından sonra Bolayır Beldesi Gazi Süleyman Paşa Camii’nden alınarak Bolayır Belde Mezarlığına defnedildi.Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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