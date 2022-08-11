ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ VATAN VE MİLLİ MÜCADELE ANIT RÖLYEFİ RESTORASYONU BAŞLIYOR

Çanakkale, Tarihi Alan’ın en çok ziyaret edilen noktası. Resmi törenlerimizin icra edildiği Şehitler Abidesi’nde yer alan Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi’nde restorasyon çalışmaları başlıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı yaklaşırken Şehitler Abidesi’nde yer alan rölyef ve rölyefin yer aldığı duvarın geçen süre zarfında iklim koşulları nedeniyle yıpranması neticesinde restorasyonu Başkanlığınca gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında rölyef duvarı yeniden inşa edilecek olup rölyef ve Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli de bronz malzeme ile yeniden yapılacaktır. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, projenin hayata geçirilmesine öncülük eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile projeye finansal katkı sunan İş İnsanı Fuat Güven adına vekili kızı Emel Güven Bardız, Zeytinburnu Belediye Başkanlığında biraraya gelerek işbirliği protokolüne imzalarını attılar.

Protokolde konuşan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir; “ Şehitler Abidesi’ndeki meydanda bulunan Atatürk heykelini ve rölyefi yeniliyoruz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak böyle bir niyetimiz olduğunu öğrenince Belediye Başkanımız da sağolsun elini taşın altına koydu ve Tarihi Alana olan desteğini gösterdi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise; “ Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çanakkale hepimiz için önemli bir yer ve bizde burası için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız.” şeklinde konuştu.Haber Merkezi