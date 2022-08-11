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GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIM DUYURUSU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Müftülüğü geçici Kur’an kursu öğreticisi alımı duyurusu yaptı.Duyuruda; “2022-2023 eğitim öğretim döneminde Çanakkale il ve ilçelerinde bulunan Kur’an kurslarında görevlendirilmek üzere 25 Ağustos 2022 Perşembe günü İl Müftülüğü toplantı salonunda sınav yapılacaktır.
Sınav ve başvuru şartlarıyla ilgili duyuru, ilimiz Müftülüğü internet Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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