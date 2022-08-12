Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü Bakırköy Kaymakamı Olarak Atandı

Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü, son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bakırköy Kaymakamı olarak atandı. Bilindiği gibi Köklü, aynı zamanda Vali yardımcısı ünvanını da kullanıyordu.Abdullah Köklü, Çanakkale’de göreve başlamasının ardından yaptığı her icraat ve dairedeki davranışlarıyla kamuoyu gündeminden hiç düşmemişti.

Köklü, Yönetim kurulu başkanlığını yaptığı hayır kurumu olan Hüseyin Akif Terzioğlu Şefkat Yuvası Vakfı’ndaki uygulama ve kararlarıyla da davalık olmuş bir isimdi. Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde yaptığı ihalelerle de gündeme gelen Abdullah Köklü, özellikle görev alanı içerisinde bulunan, tüm muhtarları davet ettiği ve düğün takılarıyla muhtarlar arasında günün konusu olmuş uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Saraycık da bulunan İl Özel İdareye ait misafirhanedeki olaylarla da gündemde kalan Köklü, çocuklarını her gün okula götüren özel şoförü, daire içersindeki diğer tutum ve davranışlarıyla da anılan bir kişilikti.

Genel Sekreter Köklü’nün tayin edilmesinin ardından yerine ise yeni gelen Erzurum Palandöken, kaymakamı yeni Çanakkale Vali Yardımcısı Önder Coşgun’un bakıp bakmayacağı merak ediliyor.

Bu arada Abdullah Köklü için İl Özel İdaresi’nde en az sünnet düğünü kadar görkemli bir veda töreni düzenlenmesi bekleniyor. Eski Genel Sekreterimiz çiceği burnunda yeni kaymakamımıza güle güle der başarılar dileriz.

Resmi Gazete’de görev yeri değişiklikleri belirtilmiştir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220812-10.pdf