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KUR’AN KURSLARINDA KAHVALTI PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kur’an kurslarında kahvaltı programları devam ediyor.Gelibolu Müftülüğü yaptığı açıklamada;“Bugün de Evreşe ve Güneyli Köylerindeki yaz kurslarımızda öğrenim gören öğrencilerimizle kahvaltıda bir araya geldik.
Gayretlerinden ötürü hocalarımıza teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dileriz.” İfadelerine yer verdi.
Haber:Hilal GEZER

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