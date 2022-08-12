KUR’AN KURSLARINDA KAHVALTI PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

Kur’an kurslarında kahvaltı programları devam ediyor.Gelibolu Müftülüğü yaptığı açıklamada;“Bugün de Evreşe ve Güneyli Köylerindeki yaz kurslarımızda öğrenim gören öğrencilerimizle kahvaltıda bir araya geldik.

Gayretlerinden ötürü hocalarımıza teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dileriz.” İfadelerine yer verdi.

Haber:Hilal GEZER