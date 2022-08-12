YÜLÜCE KÖYÜNDE HALK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Vatandaşla Buluşma Toplantıları kapsamında Yülüce Köyünde Halk Toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda köy halkıyla bir araya gelen Kaymakamımız vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi, çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Yülüce Köyü muhtar ve azaları ile kurum müdürleri katıldı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN