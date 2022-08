TURAN, LAPSEKİ’DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Belediyesi’nin aşure ikramı programının ardından açıklamalarda bulundu.6’lı masanın Çanakkale il başkanlarının açıklamalarına tepki gösteren Turan, “Bizim işimiz aslında bunlar değil, siz sorduğunuz için söylüyorum. Öncelikle mutluyuz. Bu 6 arkadaşımızın sık sık bir araya gelmesini diliyoruz. Daha çok gelsinler, daha çok konuşsunlar. Biz partilerin bir araya gelmesinden rahatsız olmayız. Hele ki böyle siyaset bilmez, dedikodudan, polemikten başka bir şey üretmez insanların bir araya gelmesi, bizim farkımızı ortaya çıkaracağı için çok daha mutlu oluruz. Toplantılarına baktığımızda, Çanakkale’ye ilişkin bir somut adım var mı? Ülke dertlerine ilişkin çözüm önerisi var mı? Türkiye’nin muhabbetine, Çanakkale’nin beraberliğine bir vurgu var mı? Hiçbirisi yok. Bunların hangi karakterde olduğunu, hangi utanmazlıkta olduğunu göstermek aslında bizim görevimiz; ama buna gerek kalmadan kendileri göstermiş oluyorlar.

Buraya geldiğim günden beri diyorum ki siyasi polemik yapalım, baş tacı; ama şehrimizin beraberliğine, şehrimizin yatırımına, ortak iş yapmamıza lütfen katkı sağlayın diyorum. Benim ağzımdan durup dururken, cevap vermek başka, bir siyasiyle ilgili yerelde bir cümle duyamazsınız. Bir şey söylemiştir, cevap veririm bugün olduğu gibi. Fakat 6’sı bir araya gelip tek konu; ‘Bülent Turan gitsin mi kalsın mı? Bülent Turan hezimete uğrasın mı?’ Böyle bir ahmaklık olabilir mi? Böyle bir yanlış olabilir mi Allah aşkına? Ufak adamların, ucuz insanların konusudur şahıslarla uğraşmak. Allah büyük. Kimin hezimete uğrayacağını göreceğiz. ‘Bülent Turan’ hezimete uğrayacak diyen adamın partisi binde bir oy alamayacak. Yüzde bir demiyorum, binde bir oy almayacak, yazın bir tarafa.

Şunu deseler anlarım; ‘Ey Bülent Turan, şu yatırımlara öncülük yap, şu yatırımlara destek ver, başta dört vekil bir araya gelip bu işleri yapalım’ deseler, ben bundan mahcup olurum, yapmak için uğraşırım. Ama ‘4-0 olacağız, AK Parti sıfır çekecek’ söylemlerinin kime ne faydası var? 6 değil 66 parti de bir araya gelseler, buradan bir daha ilan ediyorum; AK Parti Çanakkale’nin birinci partisidir, seçimlerde yine farkla birinci olacaktır. Şu anki vekil sayısından asla daha az vekili olmayacaktır. Kendileri düşünsünler. Binde bir olmayan birkaç partinin ciddiye alınmadığını masa gösterdi zaten. Bizi bırakın, kendileri ciddiye almadılar. Örneğin; birkaç gün önce biliyorsunuz, festivalde bir parlamenter rejime ilişkin etkinlik yapıldı, bunları ciddiye almadılar, iki parti oturdu, iki parti konuştu. Kendilerini ciddiye almayan insanları biz niye ciddiye alalım?

Ama şunu söylüyorum, şu kadar akıl olsa şehrin vekiliyle değil, şehrin kalkınmasıyla, yatırımıyla, hemşehrilerine hizmetiyle, ziyaretiyle ilgilenirler. Bülent Turan gitse ne olur, kalsa ne olur? Konu bu değil ki. Benim CHP tabanından nasıl karşılık bulduğumu, İYİ Partili hemşehrilerimizin bizi nasıl sevdiğini çok farklı köylerde, programlarda görüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Geçen dönem ‘Bülent Turan aday olamayacak’ dediler. Bülent Turan aday oldu. ‘Aday oldu; ama kazanamayacak’ dediler, kazandı. Geçen dönem birinci olmazsak bırakacağız dedim, güldüler dalga geçtiler. Birinci ve farkla birinci olduk. Kaldı ki o metnin içerisinde şu anlaşılıyor. Aslında ‘Sayın Erdoğan kazandı’ demek istiyorlar. ‘Biz o konuyu kapattık, Erdoğan kazandı, Bülent Turan’la uğraşalım’ diyorlar. Bu açıdan bir daha diyorum, teşekkür borçluyuz onlara.

Diğer taraftan, devletin görevlileri siyasallaşıyormuş. Buna örnek vermeleri gerekir. Ama ben şunu keyifle söylüyorum. Ben çocuktum Lapseki’de, ilkokulda okurken okul birincisiydim, bizi 23 Nisan’da kaymakam yapmışlardı. Oraya giderken hiç unutmuyorum, 4 katlı eski bir bina, her katında bir ayna vardı ve aynada ‘saçını düzelt, ayakkabını boya, kravatını tak’ şeklinde yazılar vardı. Yani kaymakama çıkarken bile bizlerin baskılandığı bir dönemi yaşadık. O yüzden şu an kaymakamlarımız, valilerimiz, sadece törenden törene değil, her gün milletle beraberse, araziye çıkıyorlarsa, biz bundan gurur duyarız. Yanlış yapan varsa uyarırız, başka bir şey. Çünkü devletin valisi, devletin kaymakamı, devletin öğretmeni, devletin polisi tabii ki herkesin. Fakat bu insanlar cenazeye gidiyor diye, törene katılıyor diye, düğünlere gidiyor diye, köylere gidiyor diye eleştiri konusu yapılıyorsa biz buna güleriz. Önceden ‘millet devlet için’ anlayışı vardı. Artık bu ülkede ‘devlet, millet için’ anlayışı var. Dediğim gibi aynanın üzerinde kaymakama giderken ‘dur’ yazan bir devlet vardı. Şimdi her muhtar, her çalışan, her vatandaş kaymakama gidebilir, valiye gidebilir. Derdimiz bu millete hizmet etmekse, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu 6’lı masanın bu sohbetlerinin hiçbir karşılığı olmadığını düşünüyorum. Kendi dertlerine yansınlar. Şu an CHP’de iddialıyım, bir gram oy artışı yok. AK Parti’den kopup giden zavallılar için bir ara seçmen ‘acaba bunlar kim?’ diye baktılar. Gördüler ki CHP’nin taklidi olmuşlar, zaten CHP var bunlara gerek kalmaz diye düşündüler. Zaten kendi aralarındaki sohbetlerde, ‘bu dönem bizden bir şey olmaz; ama ileride Allah Kerim’ dediklerini duyuyoruz.

İYİ Parti’de Cumhurbaşkanı adayı olamayan bir genel başkan var. Hatta daha ötesi, ‘Kadından imam olmaz, ondan aday değilim’ tarzı çok böyle siyaseten yanlış ifadelerle bu işi değerlendirdiğini gördük. Çok garipsedik. Daha ötesi zaman zaman milliyetçi değerlere, isimlere vurup, kırıp garip bir siyaset ürettiğini gördük. Ama baktı ki AK Parti’den, MHP’den oy alamıyorlar, o zaman dedi ki ben CHP’nin tabanından oy alayım. Şu an oraya oynamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şimdi İYİ Parti, CHP’den oy alıyor. Ondan dolayı artmayacak, göreceksiniz. Şu anki tablo siyaseten Çanakkale’de budur, Türkiye’de budur. Türkiye’nin tartışmasız bir numaralı partisi AK Parti’dir. Çanakkale’nin tartışmasız bir numaralı partisi AK Parti’dir.