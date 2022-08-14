MERVE AÇ YATIYOR AÇ KALKIYOR

“MERVE” yazıp 2809’a gönderen herkes Merve’ye umut yolunda 20 TL’lik bir destek sağlayabilecek. SMA Hastası 3 buçuk yaşındaki Merve’nin zamanı daralıyor. Çanakkale Valiliği de minik Merve’nin hayata tutunabilmesi için başlatılan yardım kampanyasını basınla paylaştı. Valilik onaylı kampanya hakkında konuşan baba Ferdi Tekin, “Gelibolu ve Çanakkale halkının desteği başta olmak üzere tüm Türkiye çapında Valilik izniyle büyük bir seferberlik başlattık. Kızımın 1,5 kilo daha almaması gerekiyor. Bunun için aç yatıp aç kalkıyor. Mama ile besliyoruz, yürüyemiyor çünkü kasları eriyor. Hakikaten insanın kızını öyle görmesi bu dünyada başa gelebilecek çok ağır bir durum” dedi.

SMA hastası çocuklar ve ailelerin dramı yürek burkmaya devam ediyor. Dünyanın en pahalı ilacı kategorisinde yer alan SMA ilaçları sigorta kapsamına alınmadığı için ne çocuklar ne de aileler gerekli desteği görebiliyor. İmece usulü ile toplanan yardımlar ise fiyatı 2 milyon doları bulan ilaç için çoğu devede kulak kalıyor.

“İNSANIN KIZINI ÖYLE GÖRMESİ BU DÜNYADA BAŞA GELEBİLECEK ÇOK AĞIR BİR DURUM”

SMA hastası çocuklardan biri olan Merve Tekin’in yaşadığı durum da 2 milyon dolarla paha biçilemeyecek kadar zor. Baba Ferdi Tekin “Kızım fotoğrafta gördüğünüz gibi dünya tatlısı bir çocuk. Bütün SMA hastası çocuklar gibi, bütün çocuklarımız gibi. Bizim için elbette kolay değil bu tedavi süreci. Dile kolay 1 milyon 825 bin dolar bulmamız gerekiyor. Gelibolu ve Çanakkale halkının desteği başta olmak üzere tüm Türkiye çapında Valilik izniyle büyük bir seferberlik başlattık. Kızımın 1,5 kilo daha almaması gerekiyor. Bunun için aç yatıp aç kalkıyor. Mama ile besliyoruz, yürüyemiyor çünkü kasları eriyor. Hakikaten insanın kızını öyle görmesi bu dünyada başa gelebilecek çok ağır bir durum” ifadelerini kullanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale Valiliği de söz konusu yardım kampanyası için basınla bir duyuru paylaştı. Operatör fark etmeksizin “MERVE” yazıp 2809’a gönderen herkes Merve’ye umut yolunda 20 TL’lik bir destek sağlayabilecek.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN