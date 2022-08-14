5. YÜZEN SERMİKLER SERGİSİ 2022 BOZCAADA’DA

Çanakkale 18 Mart üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Ve Cam, Seramik Bölümü Dç.Dr. Ergün Arda 5. YÜZEN SERAMİKLER sergisi Bozcaada da gerçekleşti.Sergiye katılım sağlayan Resim Öğretmeni Yeşim Yavaş “Bugüne kadar seramik konusunda yaptığım tüm keyifli uğraşların sonucunda ilk defa eserlerim bir sergide yer alıyor. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çalışmaya, öğrenmeye, eğlenmeye devam??

Bozcaadaya yolu düşenler ziyaret edebilir.”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN