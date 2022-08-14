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BU YOLDA KAZA GELİYORUM DİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Bolayır Köyünde kaza adeta geliyorum diye bas bas bağırıyor.

İlçemize Bolayır Köyü Saros Körfezi kesiminde kalan sahil yolunda Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından konulan çöp konteynerleri her an bir kazaya sebebiyet verebilir.
Bolayır Köyü Saros Körfezi sahil yolunda bulunan ve neredeyse yolun yol üzerine konmuş olan çöp konteynerleri yüzünden her an bir trafik kazası yaşanabilir. Yolun dar ve özellikle yaz aylarında oldukça hareketli olması sebebiyle kaza riski artmakta. Araçların geçtiği kısmına kadar yolun ortasına çıkıntısı olan çöp konteynerlerinin yolun dışına konması olası bir kazayı önleyecektir.
Çanakkale İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından konulan çöp konteynerlerinin yerlerinin gözden geçirilmesi ve çalınmalarına karşı tedbir alınması faydalı olacaktır. Haber: Caner AKŞİT

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