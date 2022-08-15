KAYMAKAM ABACI HACIZADELER CAMİİ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ İLE KAHVALTI PROGRAMINDA BULUŞTU

Kaymakam Bekir Abacı İlçemiz Hacızadeler Camii Kuran Kursu öğrencileri ile kahvaltı programında buluştu.

Yaz tatili boyunca Kur’an Kursuna katılan çocuklarımızın birlik ve beraberliğini arttırmak amacıyla düzenlenen kahvaltı programları dolayısıyla bugün Hacızadeler Camiinde düzenlenen kahvaltı programına Kaymakam Bekir ABACI ve İlçe Müftüsü Mustafa TURGUT katıldı. Haber: Ali GEZER