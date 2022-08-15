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BİZİM HAYALİMİZ GELİBOLUDA DA DOĞALGAZ OLMASI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

EYLÜL AYININ ORTASINDA DOĞALGAZ BORULARI DÖŞENMEYE BAŞLIYOR

Geliboluda da doğal gaz olmasını istediklerini ifade eden Turan, Eylül ayında Gelibolu ilçesinde de doğalgaz borularının döşenmeye başlayacağını müjdeledi.
Turan; “Borular teslim edildi, yasal mevzuat yerine getirildi. Eylül ayının ortasında Gelibolu ilçesinde de doğalgaz borularının döşenmesi sürecine başlayacağız. Çok geciktiğini biliyorum. Ama sebeplerini vatandaşımız çok daha iyi biliyor. Yazık oldu. Eğer biz CHP’li Belediye diye yapmamış olsak, Ayvacık ilçesine ve Çardak beldesine yapmazdık. Her yere yapıyoruz. Keşke Gelibolu daha önce bu konuda adım adım sonuç almış olsaydı” diye konuştu.

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