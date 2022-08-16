Feribot İskelesi Konusunda Yeni Gelişme

Gelibolu Belediyesi’nde Feribot İskelesi konusundaki yeni gelişme dolayısıyla Ağustos ayı olağanüstü meclis toplantısı yapıldı.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar başkanlığında yapılan toplantıda, Gelibolu Feribot İskelesi konusunda yapılan son teklif görüşüldü.

Buna göre Gelibolu Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında yapılması planlanan anlaşmanın meclise sunumu gerçekleştirildi. Mecliste kabul edilen ve Belediye Başkanı Özacar’a yetki verilen anlaşma teklifine göre iskelenin 30 ay içerisinde tamamlanacağı, gelirlerden her ay yüzde 7,75’inin yapım işlerine ayrılacağı, yüzde 7’lik kısmının ise Gelibolu Belediyesine ödeneceği belirtildi.

İl Özel İdaresi ile Gelibolu Belediyesi arasında yapılacak olan yeni anlaşmaya göre feribot iskelesinde 2 Rampa ve 4 adet işyeri olacak. İşletmesi 25 yıl boyunca İl Özel İdaresi ve Gestaş tarafından yapılacak olan feribot iskelesi 25 yıl sonra tamamıyla Gelibolu Belediyesine devredilecek.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar’a İl Özel İdaresi ile yapılacak olan anlaşma konusunda yetki verildi.Haber: Caner AKŞİT