GÜNCEL HABERLER 

YAŞAR’DAN ÖZACAR’A TANIŞMA VE NEZAKET ZİYARETİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Halk Bankası Şube Müdürü olarak atanan Hilal Yaşar, tanışma ve nezaket ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ı makamında ziyaret etti.
Özacar yaptığı açıklamada; “Hilal Yaşar hanımefendiye “güzel şehrimize hoşgeldiniz” diyor, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Merve TUZCIOĞLU

Bunları da sevebilirsiniz

İÇDAŞ Tohum Bankası açıldı

buyukzafer 0

VALİ İLHAMİ AKTAŞ KAVAKKÖY LAVANTA BAHÇESİNİ ZİYARET ETTİ

buyukzafer 0

Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.