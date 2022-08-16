YAŞAR’DAN ÖZACAR’A TANIŞMA VE NEZAKET ZİYARETİ

Gelibolu Halk Bankası Şube Müdürü olarak atanan Hilal Yaşar, tanışma ve nezaket ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ı makamında ziyaret etti.

Özacar yaptığı açıklamada; “Hilal Yaşar hanımefendiye “güzel şehrimize hoşgeldiniz” diyor, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Merve TUZCIOĞLU