“HEPİMİZİN ÖNCELİĞİ ÇANAKKALE”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doç. Dr. Ferhan Savran, Başkan Yardımcısı İlhan Ulus ve yönetim kurulunu misafir etti. Çanakkale’nin tüm dinamikleriyle bir araya gelmeye gayret ettiklerini ifade eden Turan, “Çanakkale’miz tarihiyle, doğasıyla, turizmiyle, tarımıyla ve hayvancılık faaliyetleriyle yüksek bir potansiyele sahip. Her fırsatta Odalarımızla, STK’larımızla, Kooperatiflerimizle bir araya gelerek sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ve beklentileri değerlendiriyoruz. Hepimizin önceliği Çanakkale. Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemiz de birtakım sorunlar yaşıyor. Gıdanın ne kadar stratejik bir sektör olduğu çok net görüldü. Devletimiz, bu süreçte tüm gücüyle üreticilerimizin, çiftçilerimizin ve milletimizin yanında. Mazot ve gübre desteği artarak devam edecek. Yem girdi maliyetlerinin düşürülmesi için de yem desteği veriliyor. Üreticilerimizin sorunlarının çözüme kavuşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.