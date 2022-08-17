GELİBOLUDA DAYANIŞMA RUHU

İlçemiz Alaeddin Mahallesi Muhtarı Gülnur Karagöz açıklama yaptı.Karagöz açıklamasında;“Gelibolu Kızılay Şube Başkanımız Fahrettin Öztürk tarafından muhtarlığımıza yönlendirilen çeşitli tür ve özellikte çocuk, bayan ve bay giysileri, hemşehrilerimize “Muhtarlığımız önünde ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılmıştır. Anılan giysileri bağışlayan, muhtarlığımıza yönlendiren ve dayanışma ruhunu yaşatan başta Kızılay Şube Başkanımız” Fahrettin ÖZTÜRK” olmak üzere tüm duyarlı yurttaşlarımıza Alaaddin Mahallesi Muhtarlığı olarak teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER