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Milli Okçularımızdan 3 Altın!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda okçuluk takım finallerinde Ayşe Bera Süzer, Sevim Yıldır, Yeşim Bostan Uçar’dan oluşan makaralı yay kadın takımı Aslı Er, Gülnaz Büşranur Coşkun, Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan klasik yay kadın takımı ,Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Samet Ak’tan oluşan klasik yay erkek takımı altın madalya kazandı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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