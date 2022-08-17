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DONDURMACI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizin renkli ve sevilen simalarından, uzun yıllardır emlak sektöründe yer alan Burhan Dondurmacı Salı günü Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan cenaze namazı ile Aleaddin Kalfa Mexarlığına defnedildi.. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.
Merhumun cenazesine Başkan Mustafa Özacar, Ak Parti eski ilçe başkanı Mehmet Gözütok, ailesi ve sevenleri katıldı.Haber: Hilal GEZER

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