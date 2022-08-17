EVREŞE’DE BİR DİZİ AÇILIŞLAR YAPILYOR

Evreşe Belediyesi’nin 19 Ağustos’taki açılışında yedi ayrı eserin açılışı yapılacak.Evreşe’de, aynı amanda açılışı yapılacak olan 350 kişilik sinema ve konferans salonunda Türkiye’nin en ünlü 4 bayan çello sanatçısı da konser verecekler.

Fazıl Say’ın eserlerinin de içinde bulunduğu konserde, Fazıl Say’ın çello sanatçısı eski eşi de bulunuyor.

Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, gazetemize yaptığı açıklamada tüm Gelibolulu Hemşerilerimiz bu açılışa davetlidirler dedi.

Evreşe’ye girişte yapılan ayyıldızlı kapı da , İstiklal Savaşı sırasında (20- 25 Kasım 1922) Evreşeli Gençlerin Yunanlıların mezalimlerine karşı Evreşe’de verdikleri mücadelenin sembolü olarak yapıldı. Haber: Merve TUZCIOĞLU