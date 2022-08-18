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YAZ DÖNEMİ KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, İlçe Müftülüğü tarafindan, Yaz Dönemi Kuran Kursu öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışması programına katıldı Bilgi yarışmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kaymakam Abacı öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen bilgi yarışmasına Kaymakam Bekir Abacı, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, öğretmen ve veliler katıldı. Haber: Caner AKŞİT

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